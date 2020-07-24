«Коммерсант»: думская оппозиция откажется от участия в выборах губернаторов в обмен на кресла в Совфеде

Три депутата Госдумы от оппозиции могут стать членами Совета федерации по итогам осенних выборов губернаторов, пишет «Коммерсант».

Так, Ольга Епифанова из «Справедливой России» включена в список кандидатов в верхнюю палату парламента от врио губернатора республики Коми Владимира Уйбы. В Архангельской области одним из кандидатов от врио губернатора Александра Цыбульского выдвинут депутат КПРФ Александр Некрасов. А в сенаторский список главы Брянской области Александра Богомаза попал член ЛДПР Вадим Деньгин.

По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не станет выставлять в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.

Также, по данным газеты, ЛДПР откажется от участия в выборах главы Еврейской автономной области, а КПРФ — в Татарстане.

23 июля РБК сообщал, что после осенних выборов Совет федерации могут покинуть минимум пятеро сенаторов. По словам источников издания, речь идет о Валерии Куликове (представитель Севастополя), Алексее Кондратьеве (Тамбовская область), Валерии Маркове (республика Коми), Алексее Александрове (Калужская область) и Франце Клинцевиче (Смоленская область).