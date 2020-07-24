«Коммерсант»: думская оппозиция откажется от участия в выборах губернаторов в обмен на кресла в Совфеде
Три депутата Госдумы от оппозиции могут стать членами Совета федерации по итогам осенних выборов губернаторов, пишет «Коммерсант».
Так, Ольга Епифанова из «Справедливой России» включена в список кандидатов в верхнюю палату парламента от врио губернатора республики Коми Владимира Уйбы. В Архангельской области одним из кандидатов от врио губернатора Александра Цыбульского выдвинут депутат КПРФ Александр Некрасов. А в сенаторский список главы Брянской области Александра Богомаза попал член ЛДПР Вадим Деньгин.
По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не станет выставлять в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.
Также, по данным газеты, ЛДПР откажется от участия в выборах главы Еврейской автономной области, а КПРФ — в Татарстане.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что у включенных в сенаторские тройки оппозиционеров были шансы выйти во второй тур губернаторских выборов, хотя в случае с Вадимом Деньгиным это скорее справедливо для Калужской области, откуда он родом… Политолог Александр Пожалов полагает, что в перечисленных регионах на победу могла рассчитывать только ЛДПР и только в Еврейской автономной области.
23 июля РБК сообщал, что после осенних выборов Совет федерации могут покинуть минимум пятеро сенаторов. По словам источников издания, речь идет о Валерии Куликове (представитель Севастополя), Алексее Кондратьеве (Тамбовская область), Валерии Маркове (республика Коми), Алексее Александрове (Калужская область) и Франце Клинцевиче (Смоленская область).