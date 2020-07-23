РБК: после сентябрьских выборов из Совета Федерации уйдут как минимум пять сенаторов

После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут как минимум пять сенаторов: Об этом сообщили два источника РБК.

Речь идет о представителе Севастополя Валерии Куликове, члене Совфеда от Тамбовской области Алексее Кондратьеве, Валерии Маркове от республики Коми, Алексее Александрове от Калужской области и представителе Смоленской области Франце Клинцевиче.

Марков и Александров подтвердили, что не собираются продолжать работу в Совете Федерации. Клинцевич заявил: «Слухи же не просто так возникают. Думаю, [уход из верхней палаты парламента] состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду».

Комментарии Куликова и Кондратьева РБК получить не удалось.

Источники РБК также сообщили, что после сентябрьских выборов из Госдумы в Совет Федерации перейдет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он принял предложение занять место нынешнего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева, заявил один из собеседников издания. Но знакомый Карелина сказал, что окончательное решение пока не принято. Сам Карелин от комментариев отказался.

Единый день голосования в России в этом году пройдет 13 сентября. Жители 18 регионов выберут губернаторов, в 11 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, в четырех одномандатных округах в Госдуму — довыборы парламентариев.

После выборов состав Совфеда потенциально может смениться почти на четверть, отмечает РБК.