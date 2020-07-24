Иран пообещал «жестко ответить» на перехват пассажирского самолета истребителями США

Иран пообещал принять ответные меры после инцидента, когда пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air был вынужден изменить курс из-за американских истребителей.

«Иран не оставит действия против своих граждан без ответа и отреагирует жестко и сообразно, на неразумный поступок, когда придет время», — заявили в МИД Ирана.

Конкретных мер в МИДе Ирана не назвали.

Вечером 23 июля в небе над Сирией американский самолет F-15 вплотную подлетел к лайнеру авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Пилоту пассажирского самолета пришлось совершать резкий маневр, из-за чего несколько пассажиров получили травмы. США заявили, что истребитель F-15 проводил визуальный осмотр в соответствии с международными стандартами.

Отношения между США и Ираном в последние месяцы остаются крайне напряженными — в январе страны оказались на грани начала войны, после того как американцы убили в Багдаде высокопоставленного иранского генерала. Иран ответил авиаударом по базе США, где не было людей, после чего стороны сочли инцидент исчерпанным.

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