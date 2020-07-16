В иранском порту сгорели семь военных кораблей. Это продолжение целой серии инцидентов на промышленных и военных объектах США и Израиль подозревают в саботаже

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В порту города Бушер на юге Ирана 15 июля в результате взрыва и последовавшего пожара сгорели семь военных кораблей. Никто не пострадал, причины произошедшего пока неясны. В Бушере, отмечает Fox News, находится единственная в Иране атомная электростанция.

За последние несколько недель в Иране произошел целый ряд инцидентов на промышленных предприятиях и военных объектах, прямо или косвенно связанных с ядерной программой страны.

13 июля произошел взрыв в исторической области Хорасан на северо-востоке страны, на объекте, связанном с производством природного газа. 4 июля в результате взрыва произошел пожар на электростанции на западе Ирана, за день до этого — на предприятии по обогащению урана в Натанзе. В конце июня у военной базы Парчин взорвалась емкость с газом. Во всех этих случаях о жертвах не сообщалось.

Многие аналитики подозревают, что эти инциденты связаны между собой и могут быть частью кампании саботажа, проводимой Израилем, США или другими внешнеполитическими противниками Ирана. Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке прямо писала, что взрыв в Натанзе устроили израильские спецслужбы.

Отношения Ирана и США сильно ухудшились после прихода к власти Дональда Трампа, который вышел из ядерной сделки с Ираном, заключенной администрацией Барака Обамы. Трамп обвинял Иран в нарушении соглашения, хотя доказательств этому не представил. В январе 2020 года страны оказались на грани вооруженного конфликта, когда американские спецслужбы убили в Багдаде генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Иран в ответ нанес удар по военной базе США в Ираке, в результате которого никто не погиб.

В отношениях Ирана с Израилем, как отмечает The Washington Post, в последнее время не было никаких указаний на их обострение.

Григорий Левченко