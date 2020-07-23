В России за сутки выявлены 5848 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 июля в России зарегистрированы 5848 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных, по данным оперативного штаба, достигло 795 038 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+608 человек за сутки), Свердловской (+249) и Нижегородской (+202) областях и Ханты-Мансийском автономном округе (+198).

За сутки умерли еще 147 пациентов с COVID-19, а всего с начала эпидемии — 12 892 человека.

Выздоровели 580 330 человек, в том числе за минувшие сутки из больниц выписаны 8277 пациентов.

В стране проведены свыше 26 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 296 тысяч тестов за последние сутки.