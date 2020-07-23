ЦИК снова разместил в твиттере опрос о многодневном голосовании. Накануне его удалили, когда более 90% высказались против
В твиттере Центральной избирательной комиссии появился опрос о голосовании в течение нескольких дней.
На момент публикации заметки более 85% проголосовавших ответили «нет». Опрос будет проводиться в течение двух дней.
Впервые опрос в твиттере ЦИК появился утром 22 июля. После того как более 90% проголосовавших выбрали вариант «нет», опрос без объяснения причин был удален.
Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала опрос. «Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость», — заявила она, выразив мнение, что любые опросы в соцсетях — это «соревнование ботов».
Аналогичные опросы ЦИК проводит во «ВКонтакте» и в фейсбуке; эти посты, появившись утром 22 июля, не были удалены. На этих площадках подавляющее большинство участников опроса также голосовали за ответ «нет».