Путин и Трамп поговорили по телефону. Они обсудили коронавирус, Иран и контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

В ходе разговора, как сообщил Кремль, была «обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями» — президенты договорились продолжать консультации по этим вопросам.

Путин и Трамп также обсудили Иран, борьбу с ковидом и выразили настрой на развитие экономического взаимодействия, а также поздравили друг друга с 45-летием программы «Союз — Аполлон».

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в конце марта, до этого — в декабре.