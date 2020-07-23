Morgan Stanley назвал таяние вечной мерзлоты одной из главных угроз для инфраструктуры крупнейших российских компаний

Потепление в районах многолетней мерзлоты становится одной из главных угроз для инфраструктуры крупнейших компаний. Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам.

«Климатические изменения в районах вечной мерзлоты, на которые приходится около 60% территории России, приводят к выбросам больших объемов метана и углекислого газа, снижают устойчивость грунта и создают риски для инфраструктуры», — считают в Morgan Stanley.

90% газа, 30% нефти, 100% палладия и 90% алмазов в России добываются в районах вечной мерзлоты, поэтому влияние потепления на финансовые показатели и капитализацию сырьевых компаний может начаться уже в ближайшей перспективе, предупреждают аналитики.

В первую очередь последствия могут ощутить на себе «Газпром», «Новатэк», «Алроса» и «Норникель», считают в Morgan Stanley, напоминая, в частности, об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

В конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей «Норникелю», произошел разлив около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Одной из причин аварии заявляло руководство «Норникеля», могло быть таяние вечной мерзлоты. Экологический ущерб от аварии Росприроднадзор оценил в 148 миллиардов рублей и потребовал от компании добровольно возместить его. В «Норникеле» с оценкой ущерба не согласились.

В октябре 2019 года заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявлял, что потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 миллиардов до 150 миллиардов рублей в год.