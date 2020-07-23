Клуб «Вашингтон Редскинс», решивший сменить оскорбляющее индейцев название, не смог придумать новое. Он будет называться просто «Вашингтон»

Клуб Национальной футбольной лиги «Вашингтон », решивший отказаться от предыдущего названия, которое считали оскорбительным для индейцев, в новом сезоне будет называться просто «Вашингтон» (Washington Football Club).

Руководство команды подчеркнуло, что это временное название только на один сезон — игры в НФЛ стартуют менее чем через два месяца, и дольше затягивать с принятием решения было нельзя.

В течение сезона клуб продолжит консультации со спонсорами, игроками и фанатами, по итогам которых будет выбрано новое постоянное название.

Общественные и правозащитные организации требовали от владельца «Редскинс» Дэна Снайдера сменить название на протяжении двух десятков лет. Они считали, что оно оскорбляет индейцев — при этом большинство самих жителей США, относящих себя к индейцам, к названию относились положительно или нейтрально.

На фоне движения Black Lives Matter требовать сменить название стали политици, СМИ и крупнейшие спонсоры, которые пригрозили отказаться от сотрудничества с командой. После этого клуб взял десятидневную паузу на размышление, по истечении которой было объявлено, что от названия «Редскинс» принято решение отказаться.