РИА Новости: в США полицейские разбили камеру сотрудников съемочной группы Первого канала
В Портленде полицейские напали на съемочную группу российского Первого канала, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, полицейские разбили камеру и «ударили сотрудников съемочной группы». Заместитель гендиректора канала Кирилл Клейменов отметил, что сотрудники не пострадали, но их оборудование разбито.
Группа Первого канала освещала акции протеста против полицейского насилия, которые проходят в Портленде.
Акции протеста против полицейского насилия проходят в США с начала июня. Поводом для них стало убийство чернокожего американца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе.
Российские государственные телеканалы на протяжении двух месяцев подробно освещают происходящее в США. В основном, репортажи фокусируются на том, что полицейские «беспомощно» себя ведут на фоне незаконных действий участников погромов.