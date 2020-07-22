РИА Новости: в США полицейские разбили камеру сотрудников съемочной группы Первого канала

В Портленде полицейские напали на съемочную группу российского Первого канала, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, полицейские разбили камеру и «ударили сотрудников съемочной группы». Заместитель гендиректора канала Кирилл Клейменов отметил, что сотрудники не пострадали, но их оборудование разбито.

Группа Первого канала освещала акции протеста против полицейского насилия, которые проходят в Портленде.

Акции протеста против полицейского насилия проходят в США с начала июня. Поводом для них стало убийство чернокожего американца полицейскими в Миннеаполисе.

Российские государственные телеканалы на протяжении двух месяцев подробно освещают происходящее в США. В основном, репортажи фокусируются на том, что полицейские «беспомощно» себя ведут на фоне незаконных действий участников погромов.