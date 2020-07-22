В Москве задержали подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК
Источник: Следственный комитет РФ
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В Москве задержали женщину 1951 года рождения, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Об этом сообщает СК.
Подробностей о задержанной ведомство не приводит. По данным источника ТАСС, речь идет о бывшем соцработнике, которая работала у Шур в 2016 году.
«Потом они продолжали периодически общаться», — сказал собеседник агентства.
СК сообщил об убийстве Ирины Шур 20 июля. Ее тело обнаружили в квартире дома на Кутузовском проспекте.