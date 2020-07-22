В Москве задержали подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК

В Москве задержали женщину 1951 года рождения, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Об этом сообщает СК.

Подробностей о задержанной ведомство не приводит. По данным источника ТАСС, речь идет о бывшем соцработнике, которая работала у Шур в 2016 году.

«Потом они продолжали периодически общаться», — сказал собеседник агентства.

СК сообщил об убийстве Ирины Шур 20 июля. Ее тело обнаружили в квартире дома на Кутузовском проспекте.