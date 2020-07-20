В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКа
Источник: Следственный комитет России
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СК завел дело об убийстве женщины 1929 года рождения, тело которой нашли в московской квартире. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным источника РИА Новости, убитая — доцент ВГИКа Ида Шур. В вузе она преподавала с 1958 года.
По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.