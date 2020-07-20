В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИКа

СК завел дело об убийстве женщины 1929 года рождения, тело которой нашли в московской квартире. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным источника РИА Новости, убитая — доцент ВГИКа Ида Шур. В вузе она преподавала с 1958 года.