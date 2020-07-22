Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста обвиняемых по делу Голунова. Его рассмотрят заново
Источник: ТАСС
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Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста обвиняемых по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.
Ходатайство следователя отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Пока полицейские остаются под арестом.
Поправка. Первоначально заметка была выпущена под заголовком «Мосгорсуд освободил из-под ареста полицейских, обвиняемых по делу Ивана Голунова». Позже его адвокат уточнил, что это не так. Редакция приносит извинения читателям.