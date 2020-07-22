Дело Михаила Ефремова рассмотрит судья, отправившая в колонию Кокорина и Мамаева. Она же частично оправдала полковника Захарченко

актера Михаила Ефремова будет вести судья Елена Абрамова, которая ранее вела резонансные процессы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Дата начала слушаний пока не назначена. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших, ранее говорил, что суд может начаться в первой декаде августа.

Кокорин и Мамаев обвинялись в хулиганстве по предварительному сговору из-за конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» в Москве. Кокорин получил полтора года лишения свободы, Мамаев — 17 месяцев.

Дмитрий Захарченко, у которого дома нашли девять миллиардов рублей наличными, в 2019 году получил 13 лет лишения свободы — его признали виновным в одном факте получения взятки и в препятствовании следствию. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — получении взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторанов La Maree.