В России ввели единые электронные визы для иностранцев

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранных граждан на территорию России.

Согласно законопроекту, электронная виза является однократной, а ее срок действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания не более 16 суток со дня въезда. Оформить электронную визу можно будет в течение четырех дней.

Электронная виза выдается для краткосрочного пребывания «с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов».

МИД РФ ввел практику выдачи электронных виз для граждан некоторых государств в 2017 году. Сначала такой проект был запущен в Дальневосточном федеральном округе, затем в Калининградской области, а с октября 2019 года — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Читайте также Иностранцев начали пускать в Петербург по электронным визам. Кто приехал первым