В Луцке освободили всех заложников из автобуса. После того, как президент Украины выполнил требование захватчика

Из захваченного в Луцке автобуса освободили 13 заложников, сообщает «Интерфакс».

Максим Кривош, удерживавший их 12 часов, сдался, его задержали.

«В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы», — пишет агентство.

Раненых, по данным «Интерфакса», нет.

Первых трех заложников Кривош отпустил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

От украинского президента Кривош потребовал записать и опубликовать видео со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем». Зеленский выложил запись в фейсбуке, она была доступна около получаса.

Ролик удалили после того, как Кривош отпустил всех заложников.

Кривош захватил автобус, в котором находились около 20 человек, утром 21 июля. Он представился как Максим Плохой, в своем телеграм-канале он поздравил подписчиков с «днем Антисистемы» и написал, что «государство и есть первый террорист».

Кривош — уроженец Оренбургской области 1975 года рождения. В полиции сообщили, что он имеет две судимости за тяжкие преступления, психические расстройства и состоял на учете у психиатра.

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