Из захваченного автобуса в Луцке освободили троих заложников

Максим Кривош, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил трех из них, сообщает УНИАН.

По данным агентства, это ребенок, беременная женщина и пожилая женщина.

Как пишет «Новое время», Кривош отпустил людей после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот записал видеообращение, выполнив таким образом одно из требований Кривоша, добавляет издание.

Обновлено. После освобождения всех заложников видео и скриншоты из фейсбука Зеленского удалили.

В шестисекундном видео Зеленский говорит: «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем».

В комментариях под видео Зеленский выложил скриншоты с требованиями Кривоша. Их публикация также была одним из условий освобождения людей, пишет УНИАН.

Кривош захватил автобус, в котором находились около 20 человек, утром 21 июля. Он удерживает заложников уже 12 часов.

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