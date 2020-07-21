Минобороны заявило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Минздрав это опроверг

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил «Аргументам и фактам» первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

Массовое производство вакцины планируется начать в августе. Накануне начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты, доктор биологических наук Сергей Борисевич заявил, что «ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата».

Обновлено. Минздрав опроверг заявление о том, что вакцина готова. Ведомство заявило, что клинические испытания продолжаются, они вышли на вторую стадию.

Минобороны участвует в разработке вакцины от COVID-19 вместе с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Военнослужащих привлекли к клиническим испытаниям вакцины. Первую группу добровольцев выписали из стационара 15 июля, вторую — 20 июля.

Накануне источники агентства Bloomberg сообщили, что к экспериментальной вакцине от центра Гамалеи с апреля имели доступ сотни человек из политической и бизнес-элиты России. Минздрав ответил, что вакцина тестировалась лишь на добровольцах, официально включенных в испытания.