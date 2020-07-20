В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ и «Моссада»

В Иране по делу о шпионаже в пользу ЦРУ и «Моссада» казнили переводчика Махмуда Мусави Маджда, передает информагентство иранской судебной системы Mizan Online.

Маджд — гражданин Ирана, он жил в Сирии. Как утверждает обвинение, за деньги передавал американской и израильской разведкам информацию об иранском вооружении и перемещения высокопоставленных военных.

По данным Тегерана, Маджд передавал ЦРУ в том числе данные о генерале Касеме Сулеймани. Верховный суд Ирана уточнял, что непосредственно с гибелью генерала Маджд не связан — его арестовали еще в 2018-м.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде при авиаударе США. Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.