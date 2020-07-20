Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Источник: Белта
Надежный источник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко послом в США. Об этом сообщает «Белта».
Кравченко в 2008-2014 годах занимал должность временного поверенного Белоруссии в США, уточняет РИА Новости. В белорусском МИДе он работает с 2017-го.
Минск отозвал своего представителя из Вашингтона в 2008 году после введенных в отношении белорусских компаний санкций. Посол США, в свою очередь, покинул Белоруссию.
О возобновлении отношений на уровне послов страны договорились в 2020 году. Президент США Дональд Трамп в апреле предложил на пост посла в Белоруссии кандидатуру Джули Фишер из Госдепартамента.