Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко послом в США. Об этом сообщает «Белта».

Кравченко в 2008-2014 годах занимал должность временного поверенного Белоруссии в США, уточняет РИА Новости. В белорусском МИДе он работает с 2017-го.

Минск отозвал своего представителя из Вашингтона в 2008 году после введенных в отношении белорусских компаний санкций. Посол США, в свою очередь, покинул Белоруссию.

О возобновлении отношений на уровне послов страны договорились в 2020 году. Президент США Дональд Трамп в апреле предложил на пост посла в Белоруссии кандидатуру Джули Фишер из Госдепартамента.