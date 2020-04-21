Трамп решил назначить посла США в Белоруссии. Первого за 12 лет

Президент США Дональд Трамп предложит кандидатуру Джули Фишер на должность посла в Белоруссии. Об этом сообщает Белый дом.

Сейчас Фишер работает в бюро госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Раньше она была заместителем главы миссии США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России и Грузии.

Теперь кандидатуру Фишер должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Белоруссия отозвала посла из США в марте 2008 года на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний. Вскоре после этого американский посол также покинул Минск. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные.