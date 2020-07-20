Генпрокуратура признала деятельность на территории России шести американских и одной британской некоммерческой организации.

Это:

World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун») (США)

Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США)

Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун») (США)

Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун») (США)

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США)

Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона») (США)

The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация «Фалунь Дафа») (Великобритания)

Фалуньгун — религиозное движение, возникшее в Китае в начале 1990-х годов. В его основе лежит китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. С 1999 года деятельность секты Фалуньгун полностью запрещена в КНР и уголовно наказуема.

Все перечисленные Генпрокуратурой организации борются против преследования последователей Фалуньгун.