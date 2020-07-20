Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций. Среди них — «Друзья Фалуньгун» и «Родники дракона»
Источник: Генпрокуратура РФ
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России шести американских и одной британской некоммерческой организации.
Это:
- World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун») (США)
- Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае») (США)
- Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун») (США)
- Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун») (США)
- Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON) («Врачи против насильственного извлечения органов») (США)
- Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона») (США)
- The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация «Фалунь Дафа») (Великобритания)
Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации.
Фалуньгун — религиозное движение, возникшее в Китае в начале 1990-х годов. В его основе лежит китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. С 1999 года деятельность секты Фалуньгун полностью запрещена в КНР и уголовно наказуема.
Все перечисленные Генпрокуратурой организации борются против преследования последователей Фалуньгун.