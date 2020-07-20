«Ангарский маньяк» сознался еще в двух убийствах. Он уже отбывает два пожизненных срока за 81 убийство

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, дважды приговоренный к пожизненному заключению за убийства, написал в колонии явку с повинной в совершении еще двух преступлений. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области.

На допросе осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, совершенных в Ангарске в 1995-1998 годах. По одному из эпизодов Попкову уже предъявлено обвинение, расследование второго эпизода продолжается.

Михаил Попков, которого называют «ангарским маньяком», был задержан в 2012 году. В 2015-м его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В 2017-м он получил второй пожизненный срок. В общей сложности доказана его причастность к 81 убийству и трем покушениям на убийство, совершенных с 1992 по 2010 год.