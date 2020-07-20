Адвокат сообщил о решении следствия выпустить администратора паблика «Омбудсмен полиции» из СИЗО

Следователь по делу администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова отменил решение о его заключении под стражу. Об этом сообщает адвокат Максим Пашков.

«В течение ближайшего времени (1-2 дня) Худяков будет освобожден из-под стражи. Мера пресечения отменена в связи с изменением объема обвинения», — пояснил адвокат в своем телеграм-канале.

Худякова арестовали в мае 2020 года по обвинению в распространении детской порнографии. По делу также проходит создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов.

Кроме того, Воронцова обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. По словам адвоката Сергея Бадамшина, в отношении Воронцова расследуют семь уголовных дел, объединенных в одно производство. Воронцов арестован до 6 августа.