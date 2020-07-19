В России за сутки зафиксировали 6109 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 6109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Умерли за сутки 95 человек, выздоровел 3481 человек.

Всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 в России подтвердили у 771 546 человек, умерли 12 342 человека, выздоровели — 550 344 человека.

Днем ранее суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 6234.

По данным Роспотребнадзора, которые приводит «Интерфакс», к 19 июля в России провели 24,9 миллиона тестов на коронавирус, из них 314 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 273,7 тысячи человек.