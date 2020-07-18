В России за сутки выявлено 6234 новых случая заболевания коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 6234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии ковидом заболели 765 437 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+578 человек за сутки), в Свердловской области (+259), в Ханты-Мансийском автономном округе (+247) и Санкт-Петербурге (+238).

За сутки умерли 124 пациента с коронавирусом; общее число умерших с начала эпидемии достигло 12 247 человек.

Выздоровели за сутки 7490 человек, всего — 546 863 человека.

С начала пандемии в России проведены 24,6 миллиона тестов на коронавирус (+312 тысяч за последние сутки).