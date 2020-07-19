Трамп решил проводить «телефонные митинги» вместо обычных из-за эпидемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп из-за эпидемии COVID-19 заменил традиционные предвыборные встречи со сторонниками телеконференциями. Об этом сообщает CNN.

Первый «теле-митинг» (TELE-Rally, можно также перевести как «теле-съезд») Трамп провел 17 июля. Обращаясь к сторонникам, присоединившимся к конференции, он заметил, что США «хорошо справляются» с поиском вакцины от COVID-19.

«Но пока этот вопрос не решен, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их „митингами Трампа“», — приводит CNN слова американского президента.

Как добавляет CNN, Трамп отказался от традиционных предвыборных встреч после июньского митинга в Оклахоме, который департамент здравоохранения штата назвал причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19.

В середине июля Трамп впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в США появился на публике в защитной маске. Его критиковали за то, что он игнорирует рекомендации экспертов своей же администрации носить маску в общественных местах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп, как и в 2016-м, представляет республиканцев, его соперником от демократов стал бывший вице-президент США Джо Байден.