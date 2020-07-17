Строители «газпромовского» «Лахта центра» в Петербурге устроили забастовку

Строители петербургского «Лахта Центра» устроили забастовку с требованием погасить долг по зарплате. Как пишет 47news.ru, в забастовке участвуют не меньше 500 человек, в основном это граждане республик Средней Азии.

47news: Митинг рабочих у Лахта-центра 74swen 74swen

По словам представителя генподрядчика, компании Renaissance Construction, рабочие «настаивают на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров», пишет «Интерфакс». У компании якобы нет долгов по зарплате перед рабочими.

Как передает FlashNord, на стройплощадку прибыл консул Узбекистана и ОМОН.

Как пишет «Фонтанка», акцию протеста 17 июля «могли спровоцировать события на других заводах компании» — видимо, имеется в виду забастовка строителей Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Его строит Renaissance Heavy Industries.

«Рабочие на Лахте получают всю причитающуюся им зарплату, но между ними и руководством существуют давние разногласия, которые уже становились причиной беспорядков в феврале этого года. „Ренейссанс“ оплачивает им компактное проживание, патенты, питание, полное официальное оформление и соцпакет, за счет этого сами зарплаты могут быть чуть меньше», — говорит собеседник «Фонтанки».

Кроме того, 17 июля с требованием выплатить сверхурочные вышли строители взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Как передает «Интерфакс», компания, где они работают, принадлежит «нидерландским структурам турецкого строительного холдинга Renaissance».

«Лахта Центр» — это многофункциональный комплекс со штаб-квартирой «Газпрома», напоминает РИА Новости. Строительство закончили в октябре 2018-го, сейчас там идут «работы по обустройству деловых и общественных зон».