В Амурской области на газоперерабатывающем заводе «Газпрома» рабочие устроили погром из-за невыплаты зарплаты

В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома».

Как отмечает Baza, рабочим на Амурском ГПЗ не платили зарплату три месяца. Из-за этого десятки человек пришли в офис компании, где начали бить технику. На место событий был вызван ОМОН, который разогнал собравшихся и задержал некоторых из них.

Бунт в Амурском ГПЗ -1 Альфа ТВ

В пресс-службе Амурского ГПЗ подтвердили факт инцидента и отметили, что сейчас проводится расследование произошедшего.