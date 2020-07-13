В Амурской области на газоперерабатывающем заводе «Газпрома» рабочие устроили погром из-за невыплаты зарплаты
Источник: АСН 24
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В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома».
Как отмечает Baza, рабочим на Амурском ГПЗ не платили зарплату три месяца. Из-за этого десятки человек пришли в офис компании, где начали бить технику. На место событий был вызван ОМОН, который разогнал собравшихся и задержал некоторых из них.
В пресс-службе Амурского ГПЗ подтвердили факт инцидента и отметили, что сейчас проводится расследование произошедшего.