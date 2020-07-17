Собянин: у 60% жителей Москвы есть коллективный иммунитет к коронавирусу
Источник: РИА Новости
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В Москве уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал мэр.
Собянин также отметил, что считает оправданным сравнение Москвы и Нью-Йорка в плане борьбы с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что главное отличие между городами в том, что в Нью-Йорке «процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой», а в Москве удалось «растянуть процесс на три месяца».
10 июля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что антитела к коронавирусу есть у 22% москвичей.