Собянин: у 60% жителей Москвы есть коллективный иммунитет к коронавирусу

В Москве уже сформировался к коронавирусу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал мэр.

Собянин также отметил, что считает оправданным сравнение Москвы и Нью-Йорка в плане борьбы с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что главное отличие между городами в том, что в Нью-Йорке «процесс прошел за месяц, и здравоохранение », а в Москве удалось «растянуть процесс на три месяца».

10 июля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что антитела к коронавирусу есть у 22% москвичей.