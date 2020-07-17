С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

С оппозиционного политика Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом сообщил сам Навальный в твиттере.

Из его твита следует, что ему запретили покидать Москву. «Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая „Умное голосование“», — написал Навальный.

Про подписку о невыезде Навальному сообщили во время допроса в СК, на который он был вызван 14 июля.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили из-за того, что он назвал «продажными холуями» героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции.

СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который был одним из героев видео RT.