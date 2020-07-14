Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Алексея Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете, сообщил политик в инстаграме.

«Выхожу из дома: здравствуйте, Следственный комитет. Вот вам повестка на допрос, — написал Навальный. — Повестку принес сам следователь. С ним еще один чувак. Поодаль стоит еще один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции».

Дату допроса Навальный не назвал. Его адвокат Вадим Кобзев сказал ТАСС, что допрос связан с уголовным делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны.

В начале июня 2020 года на RT вышел агитационный ролик о поправках к Конституции РФ с участием в том числе ветерана Игната Артеменко. Навальный назвал героев видео «продажными холуями».

По мнению следствия, таким образом он «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».