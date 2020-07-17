Израиль вновь закрыл рестораны и спортзалы. По выходным не будут работать торговые центры, пляжи и салоны красоты

С 17 июля Израиль закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны.

Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступают в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается.

Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.

До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Израиле зафиксировали в конце июня, когда суточный прирост заболевших составил до 500 человек. К середине июля в сутки в стране фиксировали уже две тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ограничения из-за эпидемии COVID-19 Израиль начал отменять в середине мая.