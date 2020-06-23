В Израиле зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19. Отдельные города и районы закрывают на карантин

В Израиле за сутки зафиксировали 459 новых случаев заболевания COVID-19, это самый большой суточный прирост с 22 апреля. Об этом со ссылкой на минздрав Израиля сообщает Haaretz.

Как отмечает издание, всплеск заболеваемости наблюдается «по мере того, как [в стране] вновь открываются школы, предприятия, рестораны, бары, туристические достопримечательности».

Правительство Израиля после роста случаев заражения коронавирусной инфекцией определило несколько территорий, с ограничениями на въезд и выезд. Они вступят в силу 24 июня и продлятся неделю. Такими территориями стали в том числе города Эльад и частично Тверия.

По словам главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, введение ограничений в других территориях чиновники обсудят утром 24 июня.

По последним данным, которые приводит Haaretz, число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле составляет 21,5 тысячи. Выздоровели, по данным Университета Джонса Хопкинса, 15,7 тысячи человек.

Связанные с эпидемией COVID-19 ограничения Израиль установил еще в начале марта. Ограничения постепенно отменяют с середины мая.