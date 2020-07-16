«У нас небольшой городок, все друг друга знают». Собянин объяснил, почему в Москве нельзя скрыть масштабы эпидемии

Реальную ситуацию с заболевшими и умершими от COVID-19 в Москве скрыть невозможно. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин.

Он отметил, что помимо официальных данных, есть множество других источников информации о происходящем в городе. «На самом деле, несмотря на то, что у нас 12 миллионов здесь живет, мы знаем, что в городе происходит. Особенно журналисты знают. Это ваша профессия», — заявил Собянин.

По его словам, благодаря тому, что мэрия не скрывает масштабы эпидемии, жители города более ответственно соблюдают меры по защите от коронавируса. «Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию», — резюмировал мэр.

По данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16 июля в городе выявили 231 801 случай коронавируса (+531 за сутки), 168 955 заболевших выздоровели (+1145 за сутки), 4258 умерли (+24 за сутки).

При этом, по данным департамента здравоохранения Москвы, в мае и июне коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти 8668 жителей города.