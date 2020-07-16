Элла Памфилова: единый день голосования надо переносить

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что принятие закона о многодневных выборах потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.

«На будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть — это сентябрь», — цитирует ее слова ТАСС.

Памфилова пояснила, что в России 49 тысяч избирательных участков находятся в школах и избирательным комиссиям придется начинать работу прямо во время учебного года.

15 июля Госдума одобрила во втором чтении поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких, но не более трех дней. Третье чтение законопроекта запланировано на 21 июля.

Идея многодневных выборов появилась после голосования по поправкам к Конституции, которое проводилось с 25 июня по 1 июля.

В России единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября.