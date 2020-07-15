Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая из-за «агрессивных действий против народа Гонконга»

Президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции в отношении Китая из-за принятия закона об обеспечении государственной безопасности в Гонконге — специальном административном районе КНР.

Документ предусматривает санкции против компаний и людей, участвовавших в принятии закона о госбезопасности, который расширяет полномочия китайских спецслужб в Гонконге.

Трамп заявил на пресс-конференции, что подписал закон, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «агрессивные действия против народа Гонконга». По его словам, этот закон дает Белому дому «новые мощные инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свобод Гонконга».

Также Трамп подписал исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для Гонконга. «Теперь к Гонконгу будет такое же отношение, как к материковому Китаю: никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных технологий», — заявил Трамп.

МИД КНР сообщил, что введет ответные санкции в отношении людей и компаний из США из-за решения Трампа ввести санкции против Китая. В министерстве заявили, что США пытаются вмешиваться во внутренние дела КНР.

30 июня вступил в силу закон о госбезопасности в Гонконге, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за действия, направленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами.