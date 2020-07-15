Сбербанк получил 80% «дочки» «Союзмультфильма» и пообещал вложить в развитие анимации миллиард рублей

Сбербанк и ФГУП «Киностудия „Союзмультфильм“» создали совместное предприятие ООО «Союзмультфильм», доля госбанка составила 80%. Об этом со ссылкой на замглавы Сбербанка Льва Хасиса сообщает РБК.

Банк «на первом этапе» вложит в развитие анимации миллиард рублей и готов к дополнительным инвестициям «в случае необходимости», передает ТАСС.

В сообщении Сбербанка, которое цитирует РБК, «Союзмультфильм» займется созданием «уникального контента»: анимации для детей, сериалов для дошкольников и школьников, а также семейных полнометражных фильмов.

О планах совместной работы Сбербанка и «Союзмультфильма» сообщалось в августе 2019 года.

Сделка со Сбербанком, как отмечало РБК, позволит студии привлечь инвестиции. По итогам 2018-го ФГУП было операционно убыточным, прибыль 1,4 миллиона рублей за год — это в том числе субсидии из бюджета, поясняло РБК.

Права интеллектуальной собственности на продукцию студии должны остаться у государства, уточняло издание.