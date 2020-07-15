«Ростех» и ФСИН попросили 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию тюремной системы
Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили у государства 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исполнительной системы. С соответствующим письмом на имя Владимира Путина ознакомился «Коммерсант».
Ведомство и госкорпорация просят выделить деньги в рамках программы «Цифровая экономика». На эти средства «Ростех» хочет создать единую государственную информационную систему для всей структуры ФСИН.
Предполагается, что цифровизация поможет исключить незаконные действия сотрудников по отношению к заключенным, побороть коррупцию, повысить уровень охраны и координировать экономическую деятельность колоний.
В целом некая цифровизация в системе ФСИН уже есть, но степень ее развития очень отличается в разных регионах. Так, член Общественной наблюдательной комиссии Татарстана Альберт Зарипов рассказал, что в республике осужденные используют сервисы онлайн-писем, заказывают через интернет продукты и гигиенические наборы, с помощью телемедицины получают консультации врачей. «В Татарстане даже внедряют свидания по Skype. У нас в регионе это работает. Хорошо или плохо — другой вопрос. По моему опыту, чем дальше от Москвы, тем больше проблем с цифровизацией колоний и тюрем», — отметил господин Зарипов.
Сейчас в части цифровизации с ФСИН сотрудничает «Сбербанк». В колониях используются биометрические решения банка, а также реализуется совместный проект по использованию труда заключенных для обучения искусственного интеллекта.