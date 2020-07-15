Россия и Турция договорились открыть авиасообщение

Власти Турции и России достигли договоренности о возобновлении авиасообщения. Об этом заявил глава Минтранса Турции.

«По состоянию на сегодняшний день, мы договорились открыть полеты с Россией», — сказал министр.

Источник в турецком Минтрансе сообщил РИА Новости, что точной даты возобновления полетов пока нет. Источник в Turkish Airlines также сообщил, что конкретных планов по возобновлению рейсов у компании нет. Ранее Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа.

Россия официально возобновление авиаперелетов пока не подтверждала.

Правительство РФ ранее заявляло, что с 15 июля только начнет переговоры об открытии авиасообщения с другими странами. Оно было приостановлено в конце марта из-за коронавируса.

Открытие авиасообщения будет строиться на принципе взаимности — иностранное государство должно будет готово принимать граждан РФ. Помимо этого, суммарная заболеваемость в нем не должна превышать 40 случаев на 100 тысяч населения за 14 дней.

Ассоциация туроператоров 14 июля сообщила, что восемь стран, включая Турцию, готовы принимать российских туристов «хоть завтра».