Минтранс запланировал выпустить на дороги беспилотники без водителей к 2024 году

Министерство транспорта РФ составило план запуска на дороги автономных автомобилей без обязательного присутствия оператора в салоне. Об этом сказано в сообщении министерства.

Обеспечить безопасное движение беспилотников на трассах Минтранс рассчитывает к 2024 году. План включает разработку нормативной базы, в том числе порядка расследования правонарушений с участием беспилотников.

Представитель «Яндекса» сказал РБК, что беспилотные автомобили компании будут готовы выйти на дороги «сильно загруженных центров мегаполисов» через «три-четыре года».

«Спрос на транспортные и логистические услуги рос и до пандемии, а сейчас только ускорился, и беспилотный транспорт поможет его компенсировать», — сказал собеседник РБК.

В России при тестах беспилотных автомобилей за рулем или в салоне автомобиля обязательно должен быть инженер. Беспилотники тестируют в Москве и еще в десятке регионов, уточняет РБК.

В феврале 2020 года в Татарстане подготовили проект федерального закона о беспилотных автомобилях. Документ планировали направить в Госдуму. Он предполагает в том числе страховку таких автомобилей на случай ДТП и наличие защиты от «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия».