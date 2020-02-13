Власти Татарстана разработали законопроект о беспилотных автомобилях. Владельцев таких машин обяжут получать специальные права

В Татарстане подготовили проект федерального закона о беспилотных автомобилях. Документ уже получил поддержку комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству парламента республики, вскоре его планируют внести в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсант».

В законопроекте, в частности, предусмотрено, что беспилотники должны быть застрахованы на случай ДТП, а также защищены от «неправомерного доступа» и «неправомерного воздействия». Водители-операторы таких машин обязаны иметь права и документ, подтверждающий право на управление автономным автомобилем.

Также под беспилотный транспорт нужно будет адаптировать дорожное полотно, разметку, знаки и парковочные места, отмечают авторы законопроекта. Они рассчитывают, что документ вступит в силу в 2024 году и допустит на дороги беспилотные автомобили пятого уровня, которые способны перемещаться без вмешательства водителя.

Беспилотные автомобили могут перемещаться по российским дорогам общего пользования в рамках эксперимента, который правительство одобрило в 2018 году. Разрешение на участие в проекте получили 96 беспилотников «Яндекса» и один автомобиль Московского автодорожного института. Эксперимент закончится в 2022 году.

ГИБДД призывала начать подготовку нормативной базы для беспилотных автомобилей еще в 2016 году. В мае 2019-го глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внес в парламент законопроект об «инновационных транспортных средствах», но позже отозвал его.