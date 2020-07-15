Белоруссия отменила двухнедельный карантин для приезжих из России

Минздрав Белоруссии исключил Россию из перечня стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», — сообщило ведомство в своем официальном телеграм-канале.

Сейчас в белорусском перечне стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу значится 105 государств.

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Россия сообщила о готовности возобновить транспортное сообщение между двумя странами. Оно было прекращено в начале апреля по инициативе российской стороны. Белоруссия во время пандемии не закрывала границы.