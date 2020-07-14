Премьер Белоруссии заявил об открытии границы с Россией

Россия сообщила Белоруссии, что в ближайшие дни готова возобновить транспортное сообщение между странами. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Россия объявила о закрытии погранпереходов на всех внешних наземных границах, в том числе на границе с Белоруссией, в конце марта. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 10 июля заявляла, что Россия с 15 июля готовится возобновить международное авиасообщение. Иностранцев снова будут впускать в РФ, при этом им будет необязателен 14-дневный карантин — достаточно будет показать справку об отрицательном тесте на коронавирус.