Apple выиграла апелляцию на решение ЕС о доплате 13 миллиардов евро налогов в Ирландии

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, обязывающее Apple доплатить 13 миллиардов евро (15 миллиардов долларов) налогов в Ирландии. Об этом сообщает Business Insider.

Еврокомиссия пришла к выводу, что из-за мягкого налогового режима в Ирландии Apple получила необоснованное преимущество перед другими участниками рынка, которые платили налоги по обычной ставке.

Как пишет Business Insider, в 2018 году Apple начала переводить недостающие налоги на специальный счет в Ирландии, надеясь, что сможет вернуть деньги в случае успешной апелляции.

Ирландия и Apple заключили два соглашения о налогах в 1991 году. Как утверждала Еврокомиссия, например, в 2014 году Apple по этим соглашениям платила в Ирландии налог на прибыль по ставке 0,005% вместо действующей в стране ставке 12,5%.