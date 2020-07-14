В России за сутки коронавирус обнаружили у 6248 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 6248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус обнаружили у 6537 человек. Общее число заболевших достигло 739 947 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+613), Петербурге (+281), ХМАО (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), ЯНАО (+211) и Подмосковье (+198).

За день умерли 175 человек (днем ранее — 104 человека). С начала эпидемии в России умерли 11614 человек с коронавирусом.

За сутки выздоровели 8804 человека (днем ранее — 2960). С начала распространения вирус в стране выздоровели 512 825 человек.

За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, в России провели 203 тысячи тестов на коронавирус. Общее число исследований составляет 23,4 миллион тестов.