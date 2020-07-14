На омского пенсионера, отрицающего распад СССР, завели дело об экстремизме. ФСБ заподозрила его в подготовке захвата власти

На 72-летнего пенсионера с инвалидностью из Омска Владимира Бесхлебного завели дело о создании экстремистского сообщества. Об этом «Новой газете» сообщили родственники Бесхлебного.

Пенсионер отрицает распад СССР и является председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР». У него самого, у пяти его единомышленников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски.

Квартиру Бесхлебного обыскали на прошлой неделе. В постановлении о производстве обыска было сказано, что по данным управления ФСБ по Омской области, пенсионер готовит «вооруженный захват власти» в стране.

В ходе обыска у Бесхлебного изъяли компьютер, телефон, паспорт советского образца (он не менял его на российский), «государственные печати РСФСР и другие важные государственные документы», пишет «Новая газета».

11 июля Центральный суд Омска поместил пенсионера под домашний арест.

Летом 2020 года в Тульской, Кировской областях и ЯНАО были возбуждены дела об экстремизме против членов организации «Союз славянских сил Руси», отрицающей распад СССР. В прошлом году суд признал эту организацию экстремистской.