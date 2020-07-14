На омского пенсионера, отрицающего распад СССР, завели дело об экстремизме. ФСБ заподозрила его в подготовке захвата власти
На 72-летнего пенсионера с инвалидностью из Омска Владимира Бесхлебного завели дело о создании экстремистского сообщества. Об этом «Новой газете» сообщили родственники Бесхлебного.
Пенсионер отрицает распад СССР и является председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР». У него самого, у пяти его единомышленников, а также в двух омских офисах движения прошли обыски.
Квартиру Бесхлебного обыскали на прошлой неделе. В постановлении о производстве обыска было сказано, что по данным управления ФСБ по Омской области, пенсионер готовит «вооруженный захват власти» в стране.
В ходе обыска у Бесхлебного изъяли компьютер, телефон, паспорт советского образца (он не менял его на российский), «государственные печати РСФСР и другие важные государственные документы», пишет «Новая газета».
11 июля Центральный суд Омска поместил пенсионера под домашний арест.
«Замначальника Следственного отдела УФСБ майор Волков уверенно заявил в суде: „Доказательную базу представим“», — рассказывает Владимир Жигалин, фигурирующий в постановлении следствия, как координатор «экстремистской организации» в пригородном селе Красноярка. «Вы же видели Владимира Николаевича [Бесхлебного]: он — инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?» — добавляет он.
Летом 2020 года в Тульской, Кировской областях и ЯНАО были возбуждены дела об экстремизме против членов организации «Союз славянских сил Руси», отрицающей распад СССР. В прошлом году суд признал эту организацию экстремистской.