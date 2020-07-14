Движение «Голос» попросило прокуратуру провести проверку о клевете на федеральных каналах в свой адрес

Движение наблюдателей на выборах «Голос» обратилось в прокуратуру и полицию с просьбой провести проверку на предмет преступления по статье о клевете из-за материалов в государственных СМИ.

Как говорится в заявлении «Голоса», поступившем в «Медузу», в отношении движения «был выстроен целый конвейер фабрикации лжи», когда на государственных телеканалах показывали фейковые сюжеты о деятельности движения.

В «Голосе» также подчеркнули, что в рамках этой кампании члены Общественной палаты и Совета по правам человека бездоказательно обвинили «Голос» в том, что организация сообщала о «колоссальном количестве» нарушений, которые потом оказались фейковыми.

Активисты «Голоса» на протяжении всей кампании по поправкам к Конституции критиковали ее, отмечая, что голосование не имеет под собой правовой базы и не соответствует ни российскому законодательству, ни международным стандартам.

Во время самого голосования «Голос» заявлял о многочисленных нарушениях. В итоговом докладе движение назвало голосование «беспрецедентным примером покушения на суверенитет народа».