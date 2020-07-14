«Аэрофлот» отправил из Шанхая в Москву животных, которых отказался брать на вывозной рейс в начале июля
Источник: ТАСС
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Компания «Аэрофлот» отправила в Москву 10 животных, которых пассажирам вывозного рейса пришлось оставить в аэропорту Шанхая. Об этом сообщает ТАСС в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отказался взять на вывозной рейс несколько десятков домашних животных, заподозрив «признаки контрабанды». Когда будут вывезены остальные оставленные в Шанхае животные, не уточняется.