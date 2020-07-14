«Аэрофлот» отправил из Шанхая в Москву животных, которых отказался брать на вывозной рейс в начале июля

Компания «Аэрофлот» отправила в Москву 10 животных, которых пассажирам вывозного рейса пришлось оставить в аэропорту Шанхая. Об этом сообщает ТАСС в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отказался взять на вывозной рейс несколько десятков домашних животных, заподозрив «признаки контрабанды». Когда будут вывезены остальные оставленные в Шанхае животные, не уточняется.

Подробнее об отказе «Аэрофлота» принять животных на вывозной рейс из Шанхая «Аэрофлот» отказался взять на борт вывозного рейса из Китая домашних животных. Пассажирам предложили либо оставить их в аэропорту, либо сдать билеты