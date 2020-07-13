В России за сутки коронавирус обнаружили у 6537 человек

За минувшие сутки в России выявили 6537 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус обнаружили у 6615 человек.

С начала распространения коронавируса в России COVID-19 диагностировали у 733 699 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (+672 человека за сутки), Петербурге (+291), ХМАО (+270), Алтайском крае (+235) и Свердловской области (+218).

За день умерли 104 человека с коронавирусом (днем ранее — 130). Всего с начала эпидемии в России умерли 11439 человек.

За прошедшие сутки в России выздоровели 2960 человек (днем ранее — 3615 человек). Общее число выздоровевших составляет 504 021 человек.

За день в России, по данным Роспотребнадзора, провели 261 тысячу лабораторных исследований на коронавирус, с начала эпидемии — более 23,2 миллиона тестов.